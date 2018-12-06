Полиция Донетчины заявляет, что переловила 300 боевиков за год

С начала года полицейские Донецкой области привлекли к ответственности почти 300 боевиков

Из них 254 участника незаконных вооруженных формирований были задержаны, 44 – находятся в розыске, сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Сотрудники криминальной полиции области устанавливали "членов различных военных группировок террористов, которые воевали на передовых позициях, а также дежурили на блокпостах".

Экс-боевики стали тщательнее скрывать свое прошлое – и чтобы разоблачить такого человека, может потребоваться не один месяц оперативной работы, отмечает полиция.

За последние сутки установлено 3 участников незаконных вооруженных формирований. Все они в 2014 году осуществляли "фильтрацию": досматривали транспорт и документы граждан на блокпостах.

В Константиновке задержали 28-летнего боевика, который скрывался 4 года. Скрытый образ жизни вел и житель Славянска, который во время оккупации города "нес службу за водку и сигареты".

Обоим грозит до 8 лет лишения свободы по ч.2 ст. 260 УКУ (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности).

А бывший участник НВФ из Краматорска сам сдался полицейским. 41-летний мужчина рассказал, что ему приказывали проверять не только водителей, но и пассажиров, а еще – блокировать перемещение украинской техники. За это он и остальные постовых получали еду, иногда – деньги.

Ч. 6 ст. 260 УКУ гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.

Полицейские проверяют деятельность экс-боевика. Если докажут, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений, человек сможет вернуться к нормальной жизни.

С начала года правоохранителям сдались около 30 боевиков.