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Ректор столичного вишу погоріла на хабарах від студентів-іноземців

П'ятниця, 7 грудня 2018, 15:51

Правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей від студентів-іноземців ректором та проректорами одного з вишів Києва.

Про це інформує 7 грудня прес-центр Служби безпеки.

Оперативники спецслужби встановили, що ректор університету спільно з проректором з наукової роботи та головним бухгалтером вимагали від іноземних студентів кошти за не відрахування з навчання та повернення посвідок на тимчасове проживання в Україні.

 

Вартість таких "освітніх послуг" становила три тисячі американських доларів.

Крім того, досудове слідство встановило, що з 2016 року зловмисниці налагодили механізм легалізації іноземних громадян шляхом надсилання запрошень на навчання без дотримання встановленої законом процедури.

Правоохоронці затримали трьох фігуранток справи на робочому місці після отримання заключної частини хабара від іноземного студента у розмірі тисячі доларів США.

 

В ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили посвідки на проживання, паспорти іноземних громадян, "чорнову" бухгалтерію та 20 тисяч американських доларів.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України зловмисницям оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Операція із викриття хабарниць проводилася спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

Теми: хабарпрокуратураКиївСБУ
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