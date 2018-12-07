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Ректор столичного вуза погорела на взятках от студентов-иностранцев

Пятница, 7 декабря 2018, 15:51

Правоохранители разоблачили преступную схему вымогательства денег от студентов-иностранцев ректором и проректором одного из вузов Киева.

Об этом сообщает 7 декабря пресс-центр Службы безопасности.

Оперативники спецслужбы установили, что ректор университета совместно с проректором по научной работе и главным бухгалтером требовали от иностранных студентов деньги за не отчисление из вуза и возвращение вида на жительство в Украине.

 
прокуратура Киевщины

Отмечается, что стоимость таких "образовательных услуг" составляла три тысячи американских долларов.

Кроме того, следствие установило, что с 2016 года злоумышленницы наладили механизм легализации иностранных граждан путем направления приглашений на обучение без соблюдения установленной законом процедуры.

Правоохранители задержали трех фигуранток дела на рабочем месте после получения заключительной части взятки от иностранного студента в размере тысячи долларов США.

 

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители изъяли виды на жительство, паспорта иностранных граждан, "черновую" бухгалтерию и 20 тысяч американских долларов.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины злоумышленницам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Операция по разоблачению взяточниц проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

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Темы: взяткапрокуратураКиевСБУ
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