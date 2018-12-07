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Німецькі консерватори обрали наступницю Меркель

П'ятниця, 7 грудня 2018, 17:46
Німецькі консерватори обрали наступницю Меркель

Новою головою найбільшої німецької партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) замість Ангели Меркель обрали Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Як повідомляє Spiegel Online, саме за її кандидатуру у п’ятницю проголосувала найбільша кількість делегатів з’їзду партії у Гамбурзі.

Найзапеклішим оппонентом Крамп-Карренбауер був Фрідріх Мерц, колишній голова фракції ХДС в Бундестазі, який вважався незручною кандидатурою для Меркель.

Кандидатуру Крамп-Карренбауер підтримали 52% учасників з’їзду, Мерца – 48%. Крамп-Карренбауер поведе партію на наступні вибори та ймовірно може стати наступним канцлером Німеччини.

Аннегрет Крамп-Карренбауер – колишня прем’єр-міністр федеральної землі Саар. Вона вважалася фавориткою та найбільш зручною для Меркель кандидатурою, у неї схожий прагматичний політичний стиль.

 
Аннегрет Крамп-Карренбауер

У лютому 2018 року Крамп-Карренбауер була обрана на посаду генерального секретаря ХДС. За вісім місяців перебування на посаді генерального секретаря їй вдалося не втрапити до жодного значного політичного скандалу та налагодити роботу партії попри значне падіння рейтингів.

Очікується, що Крамп-Карренбауер продовжить політику Ангели Меркель. 

На обрання наступниці Меркель відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник. У своєму Twitter він зауважив, що Україна розраховує на подальшу підтримку з боку ХДС.

Читайте також: "Операція "Наступник": хто очолить партію Меркель після її відставки".

Європейська правда

Теми: МеркельНімеччина
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