Лікарів, які вимагали хабар в учасника АТО, арештували з правом застави

Голову центру медико-соціальної експертизи та лікаря-експерта, яких підозрюють у вимаганні хабаря в пораненого учасника АТО, заарештовано на 60 діб з правом застави у майже 2 мільйони грн для кожного.

Таке рішення прийняв у суботу Оболонський районний суд за клопотання Київської місцевої прокуратури N5, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Повідомляється також, що під час обшуків за місцями роботи та проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 20 пакетів документів військовослужбовців, що також претендують на отримання інвалідності.

"До кожного з цих пакетів був прикріплений конверт з грошима. Сума в конвертах коливалася від семисот до чотирьох тисяч доларів США", - зазначили в прокуратурі.

На разі посадовцям інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.368, ч.5 ст.27, ч.3 ст.368КК України.

"Досудове розслідування триває. В межах слідства встановлюється причетність вказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 грудня після одержання хабаря у розмірі 1,5 тисячі доларів було затримано лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії МОУ та голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи.

"Вказані кошти посадовці вимагали в учасника АТО, який у ході бойових дій отримав важку травму ноги, за встановлення йому групи інвалідності", - повідомляли в прокуратурі.