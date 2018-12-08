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В Росії померла найстаріша правозахисниця - голова московської Гельсінської групи

Субота, 8 грудня 2018, 19:07
В Росії померла найстаріша правозахисниця - голова московської Гельсінської групи

У Москві на 92 році померла правозахисниця, одна із засновників та голова Московської Гельсінської групи, історик та громадський діяч Людмила Алексєєва.

Про це ввечері 8 грудня повідомили у прес-службі Ради з прав людини при президенті РФ (РПЛ).

Алексєєва була обрана головою Московської Гельсінської групи у травні 1996 року. Входила до складу кількох постійних комісій РПЛ: з прав людини за кордоном,  щодо сприяння ОНК, реформ пенітенціарної системи та профілактики правопорушень, щодо історичної пам'яті  та інших. 

Є автором понад 100 робіт з питань прав людини, удостоєна 11 нагород за свою діяльність. 

У 2012 році Алексєєва виступала за звільнення Юлії Тимошенко, засудженої за часів Віктора Януковича, а у 2016-му - за звільнення Надії Савченко. 

Теми: Росіяправа людини
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