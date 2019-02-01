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Американські прокурори висунули звинувачення членам "Коза Ностра"

П'ятниця, 1 лютого 2019, 07:50

У Філадельфії, США, прокуратура висунула звинувачення в організації протизаконної оборудки з надання позик під грабіжницькі відсотки та вимагання члену злочинної організації "Коза Ностра" та його поплічнику.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства юстиції США.

За даними відомства, підозрювані підпільно надавали позики від значні відсотки, а пізніше застосували до позичальника силу, щоб змусити його здійснити виплати за позикою.

Діяльність американо-італійських кримінальних організацій є тривалим феноменом у США, попри зусилля правоохоронних органів.

Скоєння злочинів членами кримінальних угрупувань виділено законом США в окрему категорію, а ватажки кримінальних організацій можуть понести покарання за злочини, скоєні виконавцями.

У 2011 році прокуратура США провела одну із найбільших операцій проти мафіозних угрупувань в історії країни. У ході однієї операції було арештовано та висунуто звинувачення понад 100 підозрюваним у різних містах країни.

"Голос Америки"

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкриміналІталія
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