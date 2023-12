Американські прокурори висунули звинувачення членам "Коза Ностра"

У Філадельфії, США, прокуратура висунула звинувачення в організації протизаконної оборудки з надання позик під грабіжницькі відсотки та вимагання члену злочинної організації "Коза Ностра" та його поплічнику.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства юстиції США.

За даними відомства, підозрювані підпільно надавали позики від значні відсотки, а пізніше застосували до позичальника силу, щоб змусити його здійснити виплати за позикою.

Philadelphia La Cosa Nostra Member and Associate Charged with Making and Collecting Extortionate Loans https://t.co/BzLHO7uUrZ