Американські прокурори висунули звинувачення членам "Коза Ностра"

У Філадельфії, США, прокуратура висунула звинувачення в організації протизаконної оборудки з надання позик під грабіжницькі відсотки та вимагання члену злочинної організації "Коза Ностра" та його поплічнику.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства юстиції США.

За даними відомства, підозрювані підпільно надавали позики від значні відсотки, а пізніше застосували до позичальника силу, щоб змусити його здійснити виплати за позикою.

Philadelphia La Cosa Nostra Member and Associate Charged with Making and Collecting Extortionate Loans https://t.co/BzLHO7uUrZ — Justice Department (@TheJusticeDept) 31 января 2019 г.

Діяльність американо-італійських кримінальних організацій є тривалим феноменом у США, попри зусилля правоохоронних органів.

Скоєння злочинів членами кримінальних угрупувань виділено законом США в окрему категорію, а ватажки кримінальних організацій можуть понести покарання за злочини, скоєні виконавцями.

У 2011 році прокуратура США провела одну із найбільших операцій проти мафіозних угрупувань в історії країни. У ході однієї операції було арештовано та висунуто звинувачення понад 100 підозрюваним у різних містах країни.

"Голос Америки"