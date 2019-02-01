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Тіло приватного підприємця знайшли в авто під Кременчуком

П'ятниця, 1 лютого 2019, 10:06

Патрульні поліцейські виявили на 96-му кілометрі траси М-22 Олександрія – Кременчук в напрямку міста Кременчук припаркований автомобіль Hyundai Santafe із тілом чоловіка.

Це сталося 31 січня близько 21:00, повідомляє Національна поліція Полтавської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що в автомобілі перебуває труп 55-річного місцевого приватного підприємця з явними ознаками насильницької смерті.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліція закликає тих, хто має інформацію про інцидент або проїжджав з 19:00 до 20:30 на тій ділянці дороги з увімкненим відеореєстратором, надати інформацію та відео – телефони для зв’язку: (098) 739-26-30, (097) 703-39-18 або 102; пошта mvd.kremenchyg@ukr.net й vk.polt@gmail.com.

Місцеве видання Kolo.news пише, що коли на повороті на Соснівку в іномарці виявили застреленого чоловіка, машина була ввімкнена.

"На перший погляд схоже, що чоловік міг покінчити з життям", – сказала речниця поліції Кременчука Анна Васенко.

Втім, це лише одна з версій. Триває перевірка та працюють слідчі. 

Теми: вбивствополіція
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