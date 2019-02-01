Тело предпринимателя нашли в авто под Кременчугом

Патрульные полицейские обнаружили на 96-м километре трассы М-22 Александрия – Кременчуг в направлении города Кременчуг припаркованный автомобиль Hyundai Santafe с телом мужа.

Это произошло 31 января около 21:00, сообщает Национальная полиция Полтавской области.

Следственно-оперативная группа установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти.

Начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полиция призывает тех, кто располагает информацией об инциденте или проезжал с 19:00 до 20:30 на том участке дороги с включенным видеорегистратором, предоставить информацию и видео – телефоны для связи: (098) 739-26-30, (097) 703-39-18 или 102, почта mvd.kremenchyg@ukr.net и vk.polt@gmail.com.

Местное издание Kolo.news пишет, что когда на повороте на Сосновку в иномарке обнаружили застреленного мужчину, машина была включена.

"На первый взгляд похоже, что мужчина мог покончить с жизнью", – сказала пресс-секретарь полиции Кременчуга Анна Васенко.

Однако это лишь одна из версий. Продолжается проверка и работают следователи.