Віце-президент США про події у Венесуелі: Час для діалогу минув

Час для діалогу минув, попередив віце-президент США Майк Пенс і закликав покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро в Венесуелі.

Про це Пенс заявив, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели напередодні запланованих на суботу масових протестів опозиції у Венесуелі, пише DW.

"Це не час для діалогу. Прийшов час - дій", - зазначив віце-президент, відхиливши можливість переговорів з режимом.

За словами Пенса, на більш ранньому етапі всі варіанти дій були в арсеналі, однак Ніколас Мадуро ними не скористався.

"Прийшов час раз і назавжди покласти край диктатурі Мадуро", - підкреслив Пенс.

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