Віце-президент США про події у Венесуелі: Час для діалогу минув
Субота, 2 лютого 2019, 06:09
Час для діалогу минув, попередив віце-президент США Майк Пенс і закликав покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро в Венесуелі.
Про це Пенс заявив, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели напередодні запланованих на суботу масових протестів опозиції у Венесуелі, пише DW.
"Це не час для діалогу. Прийшов час - дій", - зазначив віце-президент, відхиливши можливість переговорів з режимом.
За словами Пенса, на більш ранньому етапі всі варіанти дій були в арсеналі, однак Ніколас Мадуро ними не скористався.
"Прийшов час раз і назавжди покласти край диктатурі Мадуро", - підкреслив Пенс.
Нагадуємо:
- 23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни перед тисячами демонстрантів.
- Після цього Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини із США. Гуайдо ж заявив, що країна зберігає дипломатичні відносини з усіма державами.
- Євросоюз, Канада, Україна та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.
- Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.