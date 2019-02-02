Доба в ООС: 5 обстрілів, знищено двох окупантів

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Субота, 2 лютого 2019, 07:46

Минулої доби російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з мінометів калібру 82 мм., великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селищ Павлопіль і Красногорівка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільний і з мінометів калібру 82 мм. в районі населеного пункту Кримське.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи сил ООС, обороняючись, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 1 лютого  двох окупантів знищено, двоє отримали поранення.

Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.

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Теми: ООС бойові дії


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