Сутки в ООС: 5 обстрелов, уничтожены двое оккупантов
За прошедшие сутки российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселков Павлополь и Красногоровка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный и из минометов калибра 82 мм. в районе населенного пункта Крымское.
Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Обороняющиеся подразделения сил ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 1 февраля двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения.
По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.
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