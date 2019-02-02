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Сутки в ООС: 5 обстрелов, уничтожены двое оккупантов

Суббота, 2 февраля 2019, 06:46

За прошедшие сутки российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселков Павлополь и Красногоровка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный и из минометов калибра 82 мм. в районе населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Обороняющиеся подразделения сил ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 1 февраля двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

Темы: ООСбоевые действия
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