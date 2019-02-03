США офіційно повідомили РФ про початок виходу з ракетного Договору
Держдеп США офіційно повідомив Кремль про призупинення зобов'язань за Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) та початок процедури виходу з нього.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Держдепу у суботу, 2 лютого.
"Сьогодні Сполучені Штати повідомили Росію та інші сторони Договору про вихід з ДРСМД протягом шести місяців відповідно до статті XV Договору", - йдеться у документі.
"Наслідки, пов'язані з невиконанням РФ домовленостей, поставили під загрозу інтереси Сполучених Штатів. США більше не можуть бути обмежені Договором, оскільки Росія відкрито порушує його", - підкреслили у Держдепі.
"Якщо Росія не повернеться до повного і підзвітного дотримання Договору шляхом ліквідації усіх ракет 9M729, їхніх пускових установок та пов'язаного з ними обладнання у цей шестимісячний період, договір припинить чинність", - йдеться у документі.
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Нагадаємо:
- США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД), а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.
- 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
- Президент США Дональд Трамп висловився за новий Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД) з більшою кількістю учасників.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.