США офіційно повідомили РФ про початок виходу з ракетного Договору

Держдеп США офіційно повідомив Кремль про призупинення зобов'язань за Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) та початок процедури виходу з нього.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Держдепу у суботу, 2 лютого.

"Сьогодні Сполучені Штати повідомили Росію та інші сторони Договору про вихід з ДРСМД протягом шести місяців відповідно до статті XV Договору", - йдеться у документі.

"Наслідки, пов'язані з невиконанням РФ домовленостей, поставили під загрозу інтереси Сполучених Штатів. США більше не можуть бути обмежені Договором, оскільки Росія відкрито порушує його", - підкреслили у Держдепі.

"Якщо Росія не повернеться до повного і підзвітного дотримання Договору шляхом ліквідації усіх ракет 9M729, їхніх пускових установок та пов'язаного з ними обладнання у цей шестимісячний період, договір припинить чинність", - йдеться у документі.

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