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Мадуро пригрозив Трампу "В'єтнамом в Латинській Америці"

Понеділок, 4 лютого 2019, 06:51

Президент Венесуели Ніколас Мадуро попередив президента США Дональда Трампа, що він залишить Білий дім, "заплямований кров'ю", якщо введе війська до Венесуели.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Sexta, передає The Guardian.

Мадуро закликав Трампа "проявити повагу" і запитав, чи планує він "повторити В'єтнам в Латинській Америці".

Мадуро також звернувся до опозиціонера Хуана Гуайдо, який 23 січня оголосив себе законним тимчасовим президентом Венесуели, закликавши його "більше не завдавати шкоди країні  і припинити цю стратегію підігрівання перевороту".

Нагадуємо:

  • Раніше 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
  • Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
  • У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
  • Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
  • Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
  • ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
  • Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
  • Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

Теми: ВенесуелаСША
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