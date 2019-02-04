Мадуро пригрозив Трампу "В'єтнамом в Латинській Америці"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро попередив президента США Дональда Трампа, що він залишить Білий дім, "заплямований кров'ю", якщо введе війська до Венесуели.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Sexta, передає The Guardian.

Мадуро закликав Трампа "проявити повагу" і запитав, чи планує він "повторити В'єтнам в Латинській Америці".

Мадуро також звернувся до опозиціонера Хуана Гуайдо, який 23 січня оголосив себе законним тимчасовим президентом Венесуели, закликавши його "більше не завдавати шкоди країні і припинити цю стратегію підігрівання перевороту".

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