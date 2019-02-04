Мадуро пригрозив Трампу "В'єтнамом в Латинській Америці"
Понеділок, 4 лютого 2019, 06:51
Президент Венесуели Ніколас Мадуро попередив президента США Дональда Трампа, що він залишить Білий дім, "заплямований кров'ю", якщо введе війська до Венесуели.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Sexta, передає The Guardian.
Мадуро закликав Трампа "проявити повагу" і запитав, чи планує він "повторити В'єтнам в Латинській Америці".
Мадуро також звернувся до опозиціонера Хуана Гуайдо, який 23 січня оголосив себе законним тимчасовим президентом Венесуели, закликавши його "більше не завдавати шкоди країні і припинити цю стратегію підігрівання перевороту".
Нагадуємо:
- Раніше 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
- Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
- У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
- Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
- Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
- ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
- Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
- Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.