Доба в ООС: Окупанти здійснили 9 обстрілів, трьох бойовиків знищено

Минулої доби російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі селищ Павлопіль і Новоселівка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Хутора Вільний і населеного пункту Новотошківське.

З гранатометів ворог бив в районі селища Луганске, населеного пункту Зайцеве, Золоте-4. Двічі окупанти застосували міномети калібру 82 мм. в районі селища Кримське.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Обороняючись, підрозділи ООС придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 3 лютого було знищено трьох окупантів.

Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.