Геращенко відповіла на пропозицію Януковича щодо обміну полоненими
Представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Україні немає про що просити президента-втікача Віктора Януковича, який запропонував свої послуги у переговорному процесі щодо обміну полоненими з РФ.
Про це вона написала у Facebook.
За її словами, ще влітку вона прогнозувала, що Росія спробує розіграти чутливу і важливу тему заручників напередодні виборів, а президент Петро Порошенко і його команда десятки разів зверталися до влади РФ з пропозицію звільнити всіх українських заручників в обмін на засуджених росіян.
"В тюрмі українців тримає Путін, а не його приручені й пригодовані шавки...А лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду", - заявила Геращенко.
"Нам немає про що просити в Януковича, якого зневажають й у Києві, у Львові, й у його рідному Донбасі як втікача і зрадника", - додала вона.
Політик зазначила, що Москва має передати Януковича Україні для відбування покарання за злочини - зраду батьківщини.
"Й чекаємо від Путіна, а не лохів - шавок негайного вирішення питання заручників. В Путіна, а не лохів ключі від тюрем і камер з українськими моряками, політв‘язнями і заручниками. Шавки викликають просто огиду", - підкреслила Геращенко.
Нагадаємо:
- Президент-утікач Віктор Янукович заявив, що якщо з українського боку надійде ініціатива, він готовий переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх".
- Україна тривалий час веде переговори про обмін росіян, затриманих і засуджених в Україні, на політв'язнів Кремля та заручників на окупованих територіях.
- 21 грудня 2018 року Україна пропонувала Росії провести обмін утримуваних осіб у форматі 22 на 22 і 79 на 19 5 січня.
- Президент Петро Порошенко заявляв, що готовий домовлятися, хоч з чортом, щоб звільнити українських бранців.
- Але Росія та її маріонетки проігнорували цю пропозицію.