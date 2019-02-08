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Окупанти в Криму потренуються стріляти з ракетних систем С-400

П'ятниця, 8 лютого 2019, 10:32

В анексованому Росією Криму російські військові будуть тренуватися здійснювати електронні пуски зенітних ракетних систем С-400 по умовним повітряним цілям.

Про це 8 лютого повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

Відзначається, що на першому етапі російські військові провели "тренування з розгортання ЗРС С-400 зі зняттям часових нормативів".

"Зенітники здійснили марш в призначений позиційний район, де техніка була переведена з похідного в бойове положення, після чого розрахунок виконав прив'язку і орієнтування засобів ЗРС на місцевості", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, комплекс провів пошук і захоплення "контрольної цілі", в ролі якої виступив безпілотник.

"В ході наступних етапів тренувань будуть проведені електронні пуски ракет по умовним повітряним цілям", - додали в російському відомстві.

Нагадаємо:

  • 4 лютого на полігонах в окупованому Криму підрозділи окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ проводили навчання з бойових стрільб.
  • 1 лютого в анексованому Росією Севастополі окупанти провели "антитерористичні навчання", через що перекрили рух декількома вулицями.

Українська правда

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Теми: РосіяКримЗбройні силиМіноборони
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