Окупанти в Криму потренуються стріляти з ракетних систем С-400
В анексованому Росією Криму російські військові будуть тренуватися здійснювати електронні пуски зенітних ракетних систем С-400 по умовним повітряним цілям.
Про це 8 лютого повідомляє прес-служба Міноборони РФ.
Відзначається, що на першому етапі російські військові провели "тренування з розгортання ЗРС С-400 зі зняттям часових нормативів".
"Зенітники здійснили марш в призначений позиційний район, де техніка була переведена з похідного в бойове положення, після чого розрахунок виконав прив'язку і орієнтування засобів ЗРС на місцевості", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, комплекс провів пошук і захоплення "контрольної цілі", в ролі якої виступив безпілотник.
"В ході наступних етапів тренувань будуть проведені електронні пуски ракет по умовним повітряним цілям", - додали в російському відомстві.
Нагадаємо:
- 4 лютого на полігонах в окупованому Криму підрозділи окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ проводили навчання з бойових стрільб.
- 1 лютого в анексованому Росією Севастополі окупанти провели "антитерористичні навчання", через що перекрили рух декількома вулицями.