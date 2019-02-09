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Бойовики знову стріляють із забороненого "Мінськом" озброєння

Субота, 9 лютого 2019, 18:05

У суботу станом на 18:00 у зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків ОРДЛО, двічі з них - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. 

Про це ввечері 9 лютого повідомили у прес-центрі штабу ООС. 

З мінометів калібру 120 мм та мінометів 82-го калібру окупанти стріляли в районі с.Піски та поблизу с.Кримське. 

Також бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції сил ООС поблизу с. Піски, з  великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля н.п.Чермалик, зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу Павлополя.

Поблизу с.Кримське бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу н.п. Травневе - зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля н.п. Новотошківське - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Українська правда
Теми: ООСДонбасМінські угоди
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