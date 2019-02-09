Боевики снова стреляют из запрещенного "Минском" вооружения

В субботу по состоянию на 18:00 в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков ОРДЛО, дважды из них - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом вечером 9 февраля сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Из минометов калибра 120 мм и минометов 82-го калибра оккупанты стреляли в районе с.Пески и вблизи с.Крымское.

Также боевики вели огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил ООС вблизи с.Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле н.п.Чермалик, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя.

Вблизи с.Крымское боевики вели огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около н.п. Травневое - изстанковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле н.п. Новотошковское - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.