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Боевики снова стреляют из запрещенного "Минском" вооружения

Суббота, 9 февраля 2019, 18:05

В субботу по состоянию на 18:00 в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков ОРДЛО, дважды из них - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом вечером 9 февраля сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Из минометов калибра 120 мм и минометов 82-го калибра оккупанты стреляли в районе с.Пески и вблизи с.Крымское. 

Также боевики вели огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил ООС вблизи с.Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле н.п.Чермалик, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя. 

Вблизи с.Крымское боевики вели огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около н.п. Травневое - изстанковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле н.п. Новотошковское - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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