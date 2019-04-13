Кіборг із ДАПу оголосив голодування з вимогами до Зеленського
Ветеран АТО, який брав участь у боях в Донецькому аеропорту, Микола Воронін оголосив голодування і вимагає від кандидата в президенти Володимира Зеленського вибачитися за жарти про Україну, учасників Євромайдану, томос про автокефалію ПЦУ.
Про це він розказав у відеозверненні, записаному в аеропорту "Бориспіль", де він голодує, і опублікованому на його сторінці в facebook.
"Вимоги мої прості до пана Зеленського. Я хочу щоб він вибачився перед народом України за свої жарти про актрису із німецьких порнофільмів. Я вважаю це сором якийсь, перед Кадировим вибачився, а перед українцями ні. За термос, я хочу щоб він вибачився (в одному з жартів Зеленський називав термосом томос про автокефалію Православної церкви України – ред.) перед вірянами. Я хочу щоб він вибачився перед Василем Голобородьком, ім’я якого вони вкрали для серіалу", - заявив Воронін.
Він також вимагає, щоб Зеленський здав аналізи на наркотики і алкоголь в незалежній лабораторії.
За його словами, він голодує уже другий день. В інших дописах Воронін поскаржився на печію, він уточнив, що у нього немає жовчного міхура і нирки.
Нагадаємо:
- У вересні 2016 року у фестивалі в Юрмалі під час виступу "95-го кварталу" Володимир Зеленський порівняв Україну з "актрисою з німецьких фільмів для дорослих, що готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку".
- Жарт радниця кандидата в президенти з правових питань Ірина Венедіктова, назвала невдалим, але лише жартом.
- Пізніше сам Зеленський заявив, що жарт стосується влади, а не країни в цілому.
- Ввечері 3 квітня Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Петром Порошенком, але на НСК "Олімпійський". При цьому Зеленський в якості однієї з умов назвав необхідність здачі кандидатами аналізів на наркотики і алкоголь.
- Аналіз крові Зеленський здав у "Eurolab", яку очолює його прихильник. Він показав відсутність у його організмі наркотичних речовин.
- При публікації результатів Зеленський оприлюднив документ, на якому датою здачі аналізу значилося 2 квітня, а трохи пізніше - з датою 5 квітня.
- Лаборант, який безпосередньо брав аналізи, так само пов'язаний із Зеленським, він знімався в серіалі "Свати.
- Порошенко здавав біозразки у медпункті НСК "Олімпійський" чотирьом лабораторіям – експрес-тест не показав психоактивних речовин, алкоголю у крові теж не виявили. Однак у опонентів лишилася недовіра до результатів.
- Український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти приїхати 10 квітня з 15-ї до 18-ї години на стадіон НСК "Олімпійський" для здачі аналізів представникам VADA.
- Порошенко здав і ці аналізи, а Зеленський відмовився.
- 5 квітня перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко звернулася до Зеленського з вимогою протягом 24 годин вибачитися перед людьми з синдромом Дауна, людьми з особливими потребами, з іншою сексуальною орієнтацією та за інші нетолерантні вислови, які він собі дозволив у серіалі "Слуга народу".
- Автори серіалу "Слуга народу 3" і студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами через згадку слів "олігофрени", "дауни", "дебіли" в третьому сезоні серіалу.
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