Кіборг із ДАПу оголосив голодування з вимогами до Зеленського

Ветеран АТО, який брав участь у боях в Донецькому аеропорту, Микола Воронін оголосив голодування і вимагає від кандидата в президенти Володимира Зеленського вибачитися за жарти про Україну, учасників Євромайдану, томос про автокефалію ПЦУ.

Про це він розказав у відеозверненні, записаному в аеропорту "Бориспіль", де він голодує, і опублікованому на його сторінці в facebook.

"Вимоги мої прості до пана Зеленського. Я хочу щоб він вибачився перед народом України за свої жарти про актрису із німецьких порнофільмів. Я вважаю це сором якийсь, перед Кадировим вибачився, а перед українцями ні. За термос, я хочу щоб він вибачився (в одному з жартів Зеленський називав термосом томос про автокефалію Православної церкви України – ред.) перед вірянами. Я хочу щоб він вибачився перед Василем Голобородьком, ім’я якого вони вкрали для серіалу", - заявив Воронін.

Він також вимагає, щоб Зеленський здав аналізи на наркотики і алкоголь в незалежній лабораторії.

За його словами, він голодує уже другий день. В інших дописах Воронін поскаржився на печію, він уточнив, що у нього немає жовчного міхура і нирки.

Нагадаємо: