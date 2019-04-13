Киборг из ДАПа объявил голодовку с требованиями к Зеленскому

Ветеран АТО, который участвовал в боях в Донецком аэропорту, Николай Воронин объявил голодовку и требует от кандидата в президенты Владимира Зеленского извиниться за шутки об Украине, участниках евромайдана, томосе об автокефалии ПЦУ.

Об этом он рассказал в видеообращении, записанном в аэропорту "Борисполь", где он голодает, и опубликованном на его странице в facebook.

"Требования мои простые к господину Зеленскому. Я хочу, чтобы он извинился перед народом Украины за свои шутки об актрисе из немецких порнофильмов. Я считаю это позор какой-то, перед Кадыровым извинился, а перед украинцами нет. По термос, я хочу чтобы он извинился (в одной из шуток Зеленский называл термосом томос об автокефалии Православной церкви Украины - ред.) перед верующими. Я хочу, чтобы он извинился перед Василием Голобородько, имя которого они украли для сериала", - заявил Воронин.

Он также требует, чтобы Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь в независимой лаборатории.

По его словам, он голодает уже второй день. В других сообщениях Воронин пожаловался на изжогу, он уточнил, что у него нет желчного пузыря и почки.

Напомним: