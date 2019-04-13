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Киборг из ДАПа объявил голодовку с требованиями к Зеленскому

Суббота, 13 апреля 2019, 02:47
Киборг из ДАПа объявил голодовку с требованиями к Зеленскому

Ветеран АТО, который участвовал в боях в Донецком аэропорту, Николай Воронин объявил голодовку и требует от кандидата в президенты Владимира Зеленского извиниться за шутки об Украине, участниках евромайдана, томосе об автокефалии ПЦУ.

Об этом он рассказал в видеообращении, записанном в аэропорту "Борисполь", где он голодает, и опубликованном на его странице в facebook.

"Требования мои простые к господину Зеленскому. Я хочу, чтобы он извинился перед народом Украины за свои шутки об актрисе из немецких порнофильмов. Я считаю это позор какой-то, перед Кадыровым извинился, а перед украинцами нет. По термос, я хочу чтобы он извинился (в одной из шуток Зеленский называл термосом томос об автокефалии Православной церкви Украины - ред.) перед верующими. Я хочу, чтобы он извинился перед Василием Голобородько, имя которого они украли для сериала", - заявил Воронин.

Он также требует, чтобы Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь в независимой лаборатории.

По его словам, он голодает уже второй день. В других сообщениях Воронин пожаловался на изжогу, он уточнил, что у него нет желчного пузыря и почки.

Напомним:

  • В сентябре 2016 года на фестивале в Юрмале во время выступления "95-го квартала" Владимир Зеленский сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых, готова принять в любом количестве с любой стороны".
  • Шутку советник кандидата в президенты по правовым вопросам Ирина Венедиктова назвала неудачной, но лишь шуткой.
  • Позже сам Зеленский заявил, что шутка касается власти, а не страны в целом.
  • Вечером 3 апреля Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Петром Порошенко, но на НСК "Олимпийский". При этом Зеленский в качестве одного из условий назвал необходимость сдачи кандидатами анализов на наркотики и алкоголь.
  • Анализ крови Зеленский сдал в "Eurolab", которую возглавляет его сторонник. Он показал отсутствие в его организме наркотических веществ.
  • При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а чуть позже - с датой 5 апреля.
  • Лаборант, который непосредственно принимал анализы, так же связан с Зеленским, он снимался в сериале "Сваты".
  • Порошенко сдавал биообразцы в медпункте НСК "Олимпийский" четырем лабораториям - экспресс-тест не показал психоактивных веществ, алкоголя в крови тоже не обнаружили. Однако у оппонентов осталась недоверие к результатам.
  • Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты приехать 10 апреля с 15 до 18 часов на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов представителям VADA.
  • Порошенко сдал и эти анализы, а Зеленский отказался.
  • 5 апреля первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась к Зеленскому с требованием в течении 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями, с другой сексуальной ориентацией и за другие нетолерантные высказывания, которые он себе позволил в сериале "Слуга народа".
  • Авторы сериала "Слуга народа 3" и студии "Квартал 95" извинились перед зрителями за упоминание слов "олигофрены", "дауны", "дебилы" в третьем сезоне сериала.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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