Новини 16 квітня: Нотр-Дам, Савченко, Зеленський і трішки Порошенка

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Вівторок, 16 квітня 2019, 21:16

Пожежу в Нотр-Дамі вдалося здолати, Савченко та Рубана випустили із СІЗО, а Україна звернулася у Міжнародний трибунал, щоб змусити РФ звільнити моряків — новини, що були актуальні 16 квітня.

Про рейтинги

За Зеленського у другому турі готові голосувати 72,2% виборців, які планують йти на вибори. За Порошенка — 25,4%. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології.

А от якби вибори до Ради були у середині квітня, за партію "Слуга народу" голосували би майже 26% виборців, які визначилися. На другому місці "Опозиційна платформа – За життя" — у неї 15,7% підтримки. "БПП" і "Батьківщина" посіли б третє та четвере місця відповідно.

Про Савченко та Рубана

Депутатку Надію Савченко та Володимира Рубана, яких підозрюють в організації теракту, випустили з-під варти — суд не продовжив запобіжний захід.

Про звернення до Міжнародного трибуналу

Україна подала позов про порушення Росією Конвенції ООН з морського права — головна вимога: негайне звільнення українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки.

Про пожежу у Парижі

Пожежникам вдалося здолали пожежу у Соборі Паризької Богоматері після понад 9 годин гасіння — фасад із двома вежами й частину інтер’єру вдалося зберегти.

Про інші важливі новини

Російська Держдума проголосувала за ізоляцію російського сегменту інтернету — він має набути чинності 1 листопада 2019 року.

А поки в Росії ізолюють інтернет, ми закликаємо вас підписатися на наш Telegram-канал! Він ось тутечки.

"Укрнафта" перемогла Росію в міжнародному арбітражі — суд вирішив стягнути з РФ $44,4 млн компенсації за експропріацію майна компанії в анексованому Криму.

Кандидати у президенти Порошенко і Зеленський уклали тристоронню угоду про дебати із "Олімпійським" — представники штабів збираються обговорювати регламент.

Телерадіокомпанія "Студія 1+1", яка належить олігарху Ігорю Коломойському, подала в суд на президента Петра Порошенка і Видавничого дому "Медіа-ДК" (видання "Новое время") з вимогою спростувати недостовірну інформацію та відшкодувати моральну шкоду.

Українська правда

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Теми: пожежа Савченко Надія Зеленський Порошенко Росія


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