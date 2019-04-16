Новости 16 апреля: Нотр-Дам, Савченко, Зеленский и немного Порошенко

Пожар в Нотр-Даме удалось преодолеть, Савченко и Рубана выпустили из СИЗО, а Украина обратилась в Международный суд, чтобы заставить РФ освободить моряков — новости, которые были актуальны 16 апреля.

О рейтингах

За Зеленского во втором туре готовы голосовать 72,2% избирателей, которые планируют идти на выборы. За Порошенко - 25,4%. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.

А вот если бы выборы в Раду были в середине апреля, за партию "Слуга народа" голосовали бы почти 26% избирателей, что определились. На втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" — у нее 15,7% поддержки. "БПП" и "Батькивщина" заняли бы третье и четвертое места соответственно.

О Савченко и Рубане

Депутата Надежду Савченко и Владимира Рубана, которых подозревают в организации теракта, выпустили из-под стражи — суд не продлил меру пресечения.

Об обращении в Международный трибунал

Украина подала иск о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву — главное требование: немедленное освобождение украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива.

О пожаре в Париже

Пожарным удалось преодолеть пожар в Соборе Парижской Богоматери после более 9 часов тушения — фасад с двумя башнями и часть интерьера удалось сохранить.

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