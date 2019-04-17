Дві сцени, 30% прихильників: у Зеленського розповіли, як пройдуть дебати

Дебати на НСК "Олімпійський" будуть проходити на двох сценах по різні боки стадіону.

Про це заявив спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

"Що стосується трибуни, я думаю, що трибуна у Зеленського буде 19 числа", - сказав він.

За словами Разумкова, вже були засідання робочих груп з боку обох кандидатів в президенти.

"Вони проходять трошки дивно, тому що наші колеги видаляються для проведення консультацій, потім повертаються. Була досягнута позиція, що на стадіоні саме на газоні поставити сцену не вийде, тому що буквально через кілька днів буде футбольний матч, і ми просто зіпсуємо газон, що неприпустимо. Тому було прийнято рішення поставити сцену так, як зазвичай це роблять на концерти", - сказав представник Зеленського.

Однак, за його словами, сторона Порошенка прийняла рішення, що буде дві сцени.

"Потім повернулися наші опоненти і сказали: ми поставимо іншу сцену, тільки з іншого боку. Навіщо це робиться, я не знаю", - сказав Разумков.

Він також додав, що зараз вирішується питання присутності глядачів на стадіоні.

"Ще одним каменем спотикання є наявність прихильників на стадіоні. Було запропоновано 30 на 30. 30% – це люди, які підтримують Зеленського, 30% – які підтримують Порошенка, і 40% – це люди, які або не визначилися зі своїм вибором, або підтримували іншого кандидата. Думаю, це правильна позиція", - сказав Разумков.

Однак, як саме будуть перевіряти позицію громадян, він пояснити не зміг.

Разумков висловив думку, що дебати на розстановку сил ніяк не вплинуть, але їх варто проводити, оскільки є запит суспільства.

"Якщо є запит суспільства, а такий має місце, то (потрібно проводити дебати – ред). Але я не вірю, що вони сильно вплинуть на розстановку сил", - сказав представник Зеленського.

Він нагадав випадок, коли Віктор Янукович не прийшов на дебати з Юлією Тимошенко, але, тим не менш, виграв вибори.

"На розстановку сил це не вплине, останні соціологічні дослідження показують, що більш, ніж 72% підтримують Зеленського", - підсумував Разумков.

Читайте також: Батл між кандидатами. Всі деталі

Нагадаємо: