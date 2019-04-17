Две сцены, 30% сторонников: у Зеленского рассказали, как пройдут дебаты

Дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.

Об этом заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"Касаемо трибуны, я думаю, что трибуна у Зеленского будет 19 числа", - сказал он.

По словам Разумкова, уже были заседания рабочих групп со стороны обоих кандидатов в президенты.

"Они идут немножко странно, потому что наши коллеги удаляются для проведения консультаций, потом возвращаются. Была достигнута позиция, что на стадионе именно на газоне поставить сцену не получиться, потому что буквально через несколько дней будет футбольный матч, и мы просто испортим газон, что недопустимо. Поэтому было принято решение поставить сцену так, как обычно это делают на концертах", - сказал представитель Зеленского.

Однако, по его словам, сторона Порошенко приняла решение, что будет две сцены.

"Потом вернулись наши оппоненты и сказали: мы поставим другую сцену, только с другой стороны. Зачем это делается, я не знаю", - сказал Разумков.

Он также добавил, что сейчас решается вопрос присутствия зрителей на стадионе.

"Еще одним камнем преткновения является наличие сторонников на стадионе. Было предложено 30 на 30. 30% – это люди, которые поддерживают Зеленского, 30% – которые поддерживают Порошенко и 40% – это люди, которые или не определились со своим выбором, или поддерживали другого кандидата. Думаю, это правильная позиция", - сказал Разумков.

Однако, как именно будут проверять позицию граждан, он пояснить не смог.

Разумков выразил мнение, что дебаты на расстановку сил не повлияют, но их стоит проводить, поскольку есть запрос общества.

"Если есть запрос общества, а такой имеет место, то (нужно проводить дебаты – ред). Но я не верю, что они сильно повлияют на расстановку сил", - сказал представитель Зеленского.

Он напомнил случай, когда Виктор Янукович не пришел на дебаты с Юлией Тимошенко, но, тем не менее, выиграл выборы.

"На расстановку сил это не повлияет, последние социологические исследования показывают, что более, чем 72% поддерживают Зеленского", - подытожил Разумков.

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Напомним: