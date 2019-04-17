Две сцены, 30% сторонников: у Зеленского рассказали, как пройдут дебаты
Дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.
Об этом заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".
"Касаемо трибуны, я думаю, что трибуна у Зеленского будет 19 числа", - сказал он.
По словам Разумкова, уже были заседания рабочих групп со стороны обоих кандидатов в президенты.
"Они идут немножко странно, потому что наши коллеги удаляются для проведения консультаций, потом возвращаются. Была достигнута позиция, что на стадионе именно на газоне поставить сцену не получиться, потому что буквально через несколько дней будет футбольный матч, и мы просто испортим газон, что недопустимо. Поэтому было принято решение поставить сцену так, как обычно это делают на концертах", - сказал представитель Зеленского.
Однако, по его словам, сторона Порошенко приняла решение, что будет две сцены.
"Потом вернулись наши оппоненты и сказали: мы поставим другую сцену, только с другой стороны. Зачем это делается, я не знаю", - сказал Разумков.
Он также добавил, что сейчас решается вопрос присутствия зрителей на стадионе.
"Еще одним камнем преткновения является наличие сторонников на стадионе. Было предложено 30 на 30. 30% – это люди, которые поддерживают Зеленского, 30% – которые поддерживают Порошенко и 40% – это люди, которые или не определились со своим выбором, или поддерживали другого кандидата. Думаю, это правильная позиция", - сказал Разумков.
Однако, как именно будут проверять позицию граждан, он пояснить не смог.
Разумков выразил мнение, что дебаты на расстановку сил не повлияют, но их стоит проводить, поскольку есть запрос общества.
"Если есть запрос общества, а такой имеет место, то (нужно проводить дебаты – ред). Но я не верю, что они сильно повлияют на расстановку сил", - сказал представитель Зеленского.
Он напомнил случай, когда Виктор Янукович не пришел на дебаты с Юлией Тимошенко, но, тем не менее, выиграл выборы.
"На расстановку сил это не повлияет, последние социологические исследования показывают, что более, чем 72% поддерживают Зеленского", - подытожил Разумков.
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Напомним:
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
- В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
- Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
- Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
- В НСТУ посчитали, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" может стоить ориентировочно 6 миллионов гривен.
- Администрация НСК "Олимпийский" настаивает, что стоимость проведения дебатов на стадионе пока определить невозможно.
- У Зеленского заявили, что дебаты будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.
- Вечером 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский единолично объявил о начале распространения билетов на дебаты, отметив, что доступ будет свободным, через регистрацию на сайте. В то же время при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечал.
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