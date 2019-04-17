У Порошенка також кличуть людей на стадіон і просять заповнити анкету
Кандидат в президенти Петро Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Володимиром Зеленським 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський", наразі його команда запрошує прихильників на стадіон.
Відповідне повідомлення розміщене на сторінці Порошенко2019 у Facebook.
"Прийди і підтримай Петра Порошенка! Разом переможемо! #CтадіонТакСтадіон", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дебати розпочнуться о 19:00.
Рамки будуть відкритими на вхід з 16:30, а пропуск на стадіон буде за списками та посвідченнями особи, у зв’язку з чим прихильників Порошенка просять заповнити анкети.
"Якщо ви готові підтримати свого кандидата то заповнюйте анкету і Вам зателефонує хтось з наших волонтерів. Анкета тут. Розглянемо. Допоможемо. До зустрічі!", - йдеться в повідомленні.
У Порошенка закликали прихильників чинного президента не брати з собою атрибутики спортивних змагань.
"Ніяких фаєрів, дудок, барабанів тощо. Ми йдемо не змагатися хто кого перекричить. Приносьте з собою прапори та символіку у державних кольорах України та Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що для охочих підтримати Порошенка організують безкоштовні автобуси з регіонів.
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Нагадаємо:
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.
- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.
- В НСТУ заявили, що дебати мають проходити в студії НСТУ.
- Пізніше Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.
- У штабі Володимира Зеленського пропонують проводити дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський" та профінансувати їх за рахунок виборчих фондів претендентів на посади глави держави.
- Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наполягає, що відповідно до закону офіційні дебати можуть бути лише в студії НСТУ.
- У Зеленського заявили, що дебати на стадіоні коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.
- Увечері 17 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати, відзначивши, що доступ буде вільним, через реєстрацію на сайті. Водночас під час спроб завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідав.
- Також у Зеленського повідомляли, що дебати на НСК "Олімпійський" будуть проходити на двох сценах по різні боки стадіону.