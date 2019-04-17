У Порошенка також кличуть людей на стадіон і просять заповнити анкету

Кандидат в президенти Петро Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Володимиром Зеленським 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський", наразі його команда запрошує прихильників на стадіон.

Відповідне повідомлення розміщене на сторінці Порошенко2019 у Facebook.

"Прийди і підтримай Петра Порошенка! Разом переможемо! #CтадіонТакСтадіон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дебати розпочнуться о 19:00.

Рамки будуть відкритими на вхід з 16:30, а пропуск на стадіон буде за списками та посвідченнями особи, у зв’язку з чим прихильників Порошенка просять заповнити анкети.

"Якщо ви готові підтримати свого кандидата то заповнюйте анкету і Вам зателефонує хтось з наших волонтерів. Анкета тут. Розглянемо. Допоможемо. До зустрічі!", - йдеться в повідомленні.

У Порошенка закликали прихильників чинного президента не брати з собою атрибутики спортивних змагань.

"Ніяких фаєрів, дудок, барабанів тощо. Ми йдемо не змагатися хто кого перекричить. Приносьте з собою прапори та символіку у державних кольорах України та Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для охочих підтримати Порошенка організують безкоштовні автобуси з регіонів.

Читайте також: Батл між кандидатами. Всі деталі

Нагадаємо: