У Порошенко также зовут людей на стадион и просят заполнить анкету

Кандидат в президенты Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский", сейчас его команда зовет сторонников на стадион.

Соответствующее сообщение размещено на странице Порошенко2019 в Facebook.

"Приди и поддержи Петра Порошенко! Вместе победим! #CтадионТакСтадион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дебаты начнутся в 19:00.

Рамки будут открыты на вход с 16:30, а пропуск на стадион будет по спискам и удостоверениями личности, в связи с чем сторонников Порошенко просят заполнить анкеты.

"Если вы готовы поддержать своего кандидата, то заполняйте анкету, и вам позвонит кто-то из наших волонтеров. Анкета здесь. Рассмотрим. Поможем. До встречи!", - говорится в сообщении.

У Порошенко призвали сторонников действующего президента не брать с собой атрибутику спортивных соревнований.

"Никаких файеров, дудок, барабанов и тому подобного. Мы идем не соревноваться, кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для желающих поддержать Порошенко организуют бесплатные автобусы из регионов.

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Напомним: