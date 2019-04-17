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У Порошенко также зовут людей на стадион и просят заполнить анкету

Среда, 17 апреля 2019, 13:21

Кандидат в президенты Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский", сейчас его команда зовет сторонников на стадион.

Соответствующее сообщение размещено на странице Порошенко2019 в Facebook.

"Приди и поддержи Петра Порошенко! Вместе победим! #CтадионТакСтадион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дебаты начнутся в 19:00.

Рамки будут открыты на вход с 16:30, а пропуск на стадион будет по спискам и удостоверениями личности, в связи с чем сторонников Порошенко просят заполнить анкеты.

"Если вы готовы поддержать своего кандидата, то заполняйте анкету, и вам позвонит кто-то из наших волонтеров. Анкета здесь. Рассмотрим. Поможем. До встречи!", - говорится в сообщении.

У Порошенко призвали сторонников действующего президента не брать с собой атрибутику спортивных соревнований.

"Никаких файеров, дудок, барабанов и тому подобного. Мы идем не соревноваться, кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для желающих поддержать Порошенко организуют бесплатные автобусы из регионов.

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Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
  • Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
  • Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
  • Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
  • У Зеленского заявили, что дебаты на стадионе будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.
  • Вечером 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, отметив, что доступ будет свободным, через регистрацию на сайте. В то же время при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечал.
  • Также у Зеленского сообщали, что дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.  

Украинская правда

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Темы: Порошенкодебатывыборы президента 2019
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