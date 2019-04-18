Новини 18 квітня: Приватбанк, російські санкції, нові рейтинги

Суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку, РФ встановлює заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів, У другому турі виборів президента майже 73% готові підтримати Зеленського — новини, які були актуальні 18 квітня.

Про Приватбанк

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави. На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку порушувала норми чинного законодавства.

У НБУ кажуть, що Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському загрожує Україні дефолтом і економічною кризою, і скликав нараду РНБО. Коломойський заявив, що вважає Порошенка своєю маріонеткою.

Про російські санкції

Російська Федерація встановлює заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів. Також розширюється заборона на ввезення деяких українських товарів.

За даними консалтингової компанії UPECO в 2018 році імпорт нафтопродуктів з Росії в Україну становив понад 3,3 млн т (ДТ - 2,74 млн т, 530 тис. т скрапленого газу та 122 тис. т бітуму). На ринку нафтопродуктів України російське дизпаливо, зріджений газ та бітум займають понад 32%.

Про дебати

Центральна виборча комісія перенесла початок дебатів між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на телеканалі "Суспільне" з 20:00 на 21:00 у п'ятницю, 19 квітня.

Про рейтинги

У другому турі виборів президента майже 73% українців з тих, хто визначився і має намір голосувати, готові підтримати шоумена Володимира Зеленського, за його опонента Петра Порошенка готові проголосувати 27% виборців, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Про Зеленського

Володимир Зеленський показав представників своєї команди. Усі прізвища тут.

Про Трампа та зв’язки з РФ

Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.

В опублікованому звіті йдеться про численні зв’язки Трампа з Росією, але не має доказів, які б свідчили про скоєння ним злочину.