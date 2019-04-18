Новости 18 апреля: Приватбанк, российские санкции, новые рейтинги

Суд признал незаконным национализацию Приватбанка, РФ устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, во втором туре выборов президента почти 73% готовы поддержать Зеленского – новости, которые были актуальны 18 апреля.

О Приватбанке

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства. По мнению судей, процедура вывода "Приватбанка" с рынка нарушала нормы действующего законодательства.

В НБУ говорят, что Коломойский не получит компенсацию за национализацию финансового учреждения, поскольку не сможет доказать в суде факт причинения ему убытков.

Порошенко заявил, что авантюра с возвращением "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому угрожает Украине дефолтом и экономическим кризисом, и созвал совещание РНБО. Коломойский заявил, что считает Порошенко своей марионеткой.

О российских санкциях

Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Также расширяется запрет на ввоз некоторых украинских товаров в РФ.

По данным консалтинговой компании UPECO в 2018 году импорт нефтепродуктов из России в Украину составил более 3,3 млн т (ДТ – 2,74 млн т, 530 тыс. т сжиженного газа и 122 тыс. т битума). На рынке нефтепродуктов Украины российское дизтопливо, сжиженный газ b битум занимают более 32%.

О дебатах

Центральная избирательная комиссия перенесла начало дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на телеканале "Общественное" с 20:00 на 21:00 в пятницу, 19 апреля.

О рейтингах

Во втором туре выборов президента почти 73% украинцев из тех, кто определился и намерен голосовать, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, за его оппонента Петра Порошенко готовы проголосовать 27% избирателей, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" с 12 до 16 апреля.

О Зеленском

Зеленский показал представителей своей команды. Все фамилии тут.

О Трампе и связях с РФ

Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.

В опубликованном отчете говорится о многочисленных связях Трампа с Россией, но нет доказательств, свидетельствующих о совершении им преступления.