Новини 19 квітня: дебати відбулися, таємні члени команди Зеленського, нове рішення суду по Привату

Дебати на "Олімпійському" між Порошенком та Зеленським відбулися, журналісти показали таємних членів команди Зеленського, суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському компанії щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації — новини, які були актуальні 19 квітня.

Про дебати (коротко)

Зеленський заявив, що голосував у 2014 році за Порошенка, але помилився і тепер сам борется за кресло президента.

А Порошенко вважає, що Зеленський буде слабким главою держави в разі перемоги, а ризики від його приходу до влади "зашалюють".

А Зеленський заявив, що Порошенко йому не опонент, а радше вирок його президентству з 2014 року.

А Порошенко Зеленському: "Ви – не кіт в мішку, Ви – мішок, а в вашому мішку – чорти й коти!". А Зеленський у відповідь: "Мені здається, краще бути котом у мішку, ніж вовком в овечій шкурі".

А потім Зеленський та Порошенко стали на коліна на знак пошани до родичів загиблих на Донбасі.

Вкінці Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі, а Порошенко – не допустити повернення олігархату.

На НСК "Олімпійський" були присутні понад 22 тисяч осіб.

Про команду Зеленського

Виборчий штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського умовно поділений на чотири групи, які контролюють окремі напрямки роботи та мають своїх лідерів, при цьому є як офіційні члени команди, так і таємні. Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"(Bihus.Info).

Про Приватбанк

Національний банк констатує "певні коливання" на міжбанківському валютному ринку в зв'язку з рішенням суду про незаконність націоналізації Приватбанку.

Також єврооблігації України у четвер впали на новинах про рішення визнати незаконною націоналізацію Приватбанку і введення Росією нових торгових санкцій.

Крім того, суд повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому акціонеру Приватбанку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

Про санкції РФ

Сумарний оборот товарів, щодо яких уряд РФ ввів нові обмеження, оцінюється в понад 4,3 мільярда доларів. А у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі вважають цілком очікуваними обмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.

Про інші важливі новини

Керівник секретаріату партії "БПП "Солідарність" Максим Саврасов розповів, що не знає звідки у команди кандидата номери телефонів українців, куди телефонує робот і голосом Порошенка закликає прийти на вибори 21 квітня та проголосувати за нього.

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