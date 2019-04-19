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Новости 19 апреля: дебаты состоялись, тайные члены команды Зеленского, новое решение суда по Привату

Пятница, 19 апреля 2019, 21:19

Дебаты на "Олимпийском" между Порошенко и Зеленским состоялись, журналисты показали тайных членов команды Зеленского, суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому компании по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации - новости, которые были актуальны 19 апреля.

О дебатах (коротко)

Зеленский заявил, что голосовал в 2014 году за Порошенко, но ошибся и теперь сам борется за кресло президента.

Порошенко считает, что Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают".

А Зеленский заявил, что Порошенко ему не оппонент, а скорее приговор его президентству с 2014 года. А Заленский в ответ: "Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре".

А потом Зеленский и Порошенко стали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

А Порошенко Зеленскому: "Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – черти и коты!".

В конце Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе, а Порошенко – не допустить возвращения олигархата.

На НСК "Олимпийский" присутствовало более 22 тысяч человек.

О команде Зеленского

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского условно разделен на четыре группы, которые контролируют отдельные направления работы и имеют своих лидеров, при этом есть как официальные члены команды, так и тайные. Об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" (Bihus.Info).

О Приватбанке

Национальный банк констатирует "определенные колебания" на межбанковском валютном рынке в связи с решением суда о незаконности национализации Приватбанка.

Также еврооблигации Украины в четверг упали на новостях о решении признать незаконной национализацию Приватбанка и введении Россией новых торговых санкций.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

О санкциях РФ

Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительство РФ ввело новые ограничения, оценивается более чем в 4,3 миллиарда долларов. А в Министерстве экономического развития и торговли считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.

О других важных новостях

Руководитель секретариата партии "БПП "Солидарность" Максим Саврасов сказал, что не знает, откуда у команды кандидата номера телефонов украинцев, куда звонит робот и голосом Петра Порошенко призывает прийти на выборы 21 апреля и проголосовать за него.

Несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное" перемирие, вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Французские эксперты определили несколько критических точек в Соборе Парижской Богоматери, которые необходимо немедленно укрепить, чтобы избежать обрушения.

Украинская правда

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Темы: дебатыЗеленскийПриватсудПорошенко
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