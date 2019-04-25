Заступник Луценка пояснив свою відставку і пов'язав її зі справою Курченка
Заступник генерального прокурора Євген Єнін каже, що подав у відставку через політизацію роботи відомства.
Про це він заявив на брифінгу у четвер.
"Я відчув, що ситуація… певною мірою штучно політизована, і моїх зусиль для того, щоб зняти цю зайву політизацію, наразі дещо недостатньо", – відповів Єнін на питання про причини свого рішення про відставку.
Водночас, він зазначив, що має на увазі, в тому числі, розслідування справи олігарха-втікача Сергія Курченка, для допиту в якій ГПУ нещодавно викликала соратників президента Петра Порошенка.
"Я не жертвую жодним чином своєю кар’єрою, я роблю свій персональний громадянський вибір", – запевнив прокурор.
Інформація про нібито причетність оточення Порошенка до справи Курченка почала поширюватись у ЗМІ з кінця березня. Єнін пояснив, що як старший групи прокурорів з того часу не коментував розслідування, "щоб не сприяти політизації" та "максимально забезпечити законність".
"Водночас, на певному етапі ситуація навколо розслідування почала розвиватися в той спосіб, який пішов врозріз з моїми життєвими принципами", – зазначив Єнін.
Він додав, що сьогодні "ще не час і не місце розказати про роль і місце кожного навколо цієї історії".
"Але цей час настане, і я більш ніж переконаний, що зазначеним діям та подіям буде надана відповідна правова оцінка", – запевнив заступник Луценка, не пояснивши, що конкретно він має на увазі.
"Я вірю в професіоналізму прокурорів, я вірю в їхню професійну етику і неупередженість", – підсумував прокурор.
Єнін не сказав, куди піде працювати після звільнення з ГПУ.
Крім того, він заперечив, що Порошенко втручався у розслідування справи Курченка, як заявляв раніше прокурор Костянтин Кулик.
"Тиснути на мене достатньо складно… Тиснути можна тільки на того, хто гнеться", – запевнив Єнін.
Водночас, заступник генпрокурора не відповів прямо на запитання, чи є підозрюваними у справі соратники Порошенка Валерія Гонтарева, Борис Ложкін і Олексій Філатов.
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Нагадаємо:
- Вранці 25 Єнін заявив, що написав заяву про відставку.
- 22 квітня стало відомо, що Генпрокуратура повідомила, що викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву у справі злочинів олігарха-втікача Сергія Курченка.
- 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
- У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
- В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
- Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
- Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
- У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.
- Як стало відомо "Українській правді", вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.
- Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
- У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.
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