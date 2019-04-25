Зам Луценко объяснил свою отставку и связал ее с делом Курченко

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Четверг, 25 апреля 2019, 15:51

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин говорит, что подал в отставку из-за политизации работы ведомства.

Об этом он заявил на брифинге в четверг.

"Я почувствовал, что ситуация... в определенной степени искусственно политизирована, и моих усилий для того, чтобы снять эту излишнюю политизацию, пока несколько недостаточно", – ответил Енин на вопрос о причинах своего решения об отставке.

Вместе с тем он отметил, что имел в виду, в том числе, расследование дела беглого олигарха Сергея Курченко, для допроса в котором ГПУ недавно вызвала соратников президента Петра Порошенко.

"Я не жертвую никоим образом своей карьерой, я делаю свой персональный гражданский выбор", – заверил прокурор.

Информация о якобы причастности окружения Порошенко к делу Курченко начала распространяться в СМИ с конца марта. Енин объяснил, что как старший группы прокуроров с тех пор не комментировал расследование, "чтобы не способствовать политизации" и "максимально обеспечить законность".

"Вместе с тем, на определенном этапе ситуация вокруг расследования стала развиваться таким способом, который пошел вразрез с моими жизненными принципами", – отметил Енин.

Он добавил, что сегодня "еще не время и не место рассказать о роли и месте каждого вокруг этой истории".

"Но это время наступит, и я более чем уверен, что указанным действиям и событиям будет дана соответствующая правовая оценка", – заверил заместитель Луценко, не объяснив, что конкретно он имеет в виду.

"Я верю в профессионализма прокуроров, я верю в их профессиональную этику и беспристрастность", – подытожил прокурор.

Енин не сказал, куда пойдет работать после увольнения из ГПУ.

Кроме того, он отрицает, что Порошенко вмешивался в расследование дела Курченко, как заявлял ранее прокурор Константин Кулик.

"Давить на меня достаточно сложно... Давить можно только на того, кто гнется", – заверил Енин.

В то же время, заместитель генпрокурора не ответил прямо на вопрос, являются ли подозреваемыми в деле соратники Порошенко Валерия Гонтарева, Борис Ложкин и Алексей Филатов.

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Напомним:

  • 25 апреля Енин заявил, что написал заявление об отставке.
  • 22 апреля стало известно, что ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.
  • 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
  • В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский,
    сообщило, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
  • В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
  • В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
  • Курченкофигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
  • В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.
  • Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.
  • Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
  • В октябре 2016 года САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.

Соня Лукашова, УП

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