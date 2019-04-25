Зам Луценко объяснил свою отставку и связал ее с делом Курченко
Заместитель генерального прокурора Евгений Енин говорит, что подал в отставку из-за политизации работы ведомства.
Об этом он заявил на брифинге в четверг.
"Я почувствовал, что ситуация... в определенной степени искусственно политизирована, и моих усилий для того, чтобы снять эту излишнюю политизацию, пока несколько недостаточно", – ответил Енин на вопрос о причинах своего решения об отставке.
Вместе с тем он отметил, что имел в виду, в том числе, расследование дела беглого олигарха Сергея Курченко, для допроса в котором ГПУ недавно вызвала соратников президента Петра Порошенко.
"Я не жертвую никоим образом своей карьерой, я делаю свой персональный гражданский выбор", – заверил прокурор.
Информация о якобы причастности окружения Порошенко к делу Курченко начала распространяться в СМИ с конца марта. Енин объяснил, что как старший группы прокуроров с тех пор не комментировал расследование, "чтобы не способствовать политизации" и "максимально обеспечить законность".
"Вместе с тем, на определенном этапе ситуация вокруг расследования стала развиваться таким способом, который пошел вразрез с моими жизненными принципами", – отметил Енин.
Он добавил, что сегодня "еще не время и не место рассказать о роли и месте каждого вокруг этой истории".
"Но это время наступит, и я более чем уверен, что указанным действиям и событиям будет дана соответствующая правовая оценка", – заверил заместитель Луценко, не объяснив, что конкретно он имеет в виду.
"Я верю в профессионализм прокуроров, я верю в их профессиональную этику и беспристрастность", – подытожил прокурор.
Енин не сказал, куда пойдет работать после увольнения из ГПУ.
Кроме того, он отрицает, что Порошенко вмешивался в расследование дела Курченко, как заявлял ранее прокурор Константин Кулик.
"Давить на меня достаточно сложно... Давить можно только на того, кто гнется", – заверил Енин.
В то же время, заместитель генпрокурора не ответил прямо на вопрос, являются ли подозреваемыми в деле соратники Порошенко Валерия Гонтарева, Борис Ложкин и Алексей Филатов.
Читайте также: Кулик vs окружение Порошенко. Кто и что стоит за подозрениями Гонтаревой, Ложкину и Филатову
Напомним:
- 25 апреля Енин заявил, что написал заявление об отставке.
- 22 апреля стало известно, что ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.
- 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
- В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский,
сообщило, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
- В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
- В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченкофигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.
- Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.
- Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
- В октябре 2016 года САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.