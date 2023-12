Біля Вашингтона чоловік планував теракт з вантажівкою, як у Ніцці – правоохоронці

У США арештували чоловіка за підозрою у плануванні терористичної атаки. Поліцейські говорять, що він планував збити пішоходів завдяки вантажівці.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Федеральні прокурори збираються попросити суддю не відпускати під заставу 28-річного підозрюваного Ронделла Генрі. Вони вважають, що він становить загрозу громадськості і може спробувати втекти.

Прокурори заявляють, що минулого місяця Генрі вкрав вантажівку і вивчав околиці Вашингтона для проведення теракту.

"Обвинувачення стверджує, що підозрюваний планував скерувати викрадену вантажівку на пішоходів і шукав їхнє найбільше скупчення. Повідомляється, що дії затриманого видаються спонтанними, а сам він радикалізувався, переглядаючи онлайн відео дій терористів із угрупування "Ісламська держава", - зазначає видання.

Підозрюваний не знайшов бажаного натовпу людей і поїхав до міжнародного аеропорту Даллеса біля Вашингтона. Там він не зміг пройти повз охорону.

Після цього він спрямував викрадену вантажівку до популярної серед туристів Національної гавані у передмісті Вашингтона з численними магазинами, ресторанами та розважальними майданчиками.

Видання USA Today з посиланням на судові документи пише, що там підозрюваний чекав, поки збереться достатньо, на його думку, людей.

Пізніше він заліз до одного з пришвартованих на причалі Національної гавані човнів, щоб переночувати і зранку повернутись до задуманого. Однак поліція знайшла викрадене авто і чекала на підозрюваного біля машини.

У поліції заявили, що підозрюваний сказав, що "просто збирався їхати".

"Я просто збирався продовжувати їхати, їхати і їхати. Я не збирався зупинятися", - наводять слова затриманого правоохоронці.

За словами прокурорів, Генрі надихався терактом у Ніцці, в результаті якого загинули 86 осіб. Тоді зловмисник скерував вантажівку у перехожих на набережній.

Сторона обвинувачення заявляє, що підозрюваний відчуває "ненависть до тих, хто не сповідує іслам".

Наразі Генрі звинувачується у перевезенні викраденого автомобіля між штатами. Невідомо, чи пред'являть йому додаткові звинувачення.

BREAKING: Federal authorities have charged 28yo Rondell Henry of Germantown, Md., alleging he stole a UHaul van and planned to use it to run over a large group of people at National Harbor.



“He harbored hatred for those who do not practice the Muslim faith,” authorities say. pic.twitter.com/n9qScYnpqX