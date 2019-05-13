Новини 13 травня: Порошенко думає про майбутнє, а Зеленського штрафують

Порошенко роздумує про те, чи йти йому особисто у наступний парламент, Зеленський оприлюднює звернення різних релігійних лідерів, а Садовий готовий підіграти новообраному президентові — новини, що були актуальні 13 травня.

Про ще президента Порошенка

"Далі сидить до ночі на роботі, надуває щоки, проводить беззмістовні наради, підписує укази. Він чіпляється за президентство, як може", — Порошенко роздумує про те, чи йти йому особисто у наступний парламент, але оточення відмовляє його від цієї ідеї.

Президент Порошенко таємно присвоїв звання генерал-майора посадовцю СБУ Демчині, якого підозрюють у незаконному збагаченні та зловживанні службовим становищем.

Про ще не президента Зеленського

"Росія не виконала жодних зобов’язань щодо України", — радник Зеленського з питань безпеки й оборони Іван Апаршин каже, що новообраному президенту поки не варто вести прямі переговори з Путіним.

Київський суд оштрафував Володимира Зеленського на 850 грн за те, що він показав журналістам свій бюлетень під час другого туру виборів.

"Ми разом! Ми – одна країна", — новообраний президент Зеленський оприлюднив звернення різних релігійних лідерів до мешканців окупованого Донбасу та анексованого Криму. До речі, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на записі немає.

Пізніше ЗМІ повідомили, чому Епіфаній не з’явився на відео.

Про "Мінськ"

Україна готується відмовитися від Мінських угод, якщо Німеччина, Франція та інші держави доб’ються зняття санкційного тиску з Росії.

Про інші важливі новини

Лідер "Самопомочі" Садовий каже, що політсила підтримає перевибори до Ради за умови запровадження відкритих списків, ліквідації "мажоритарки" та скасування недоторканності депутатів.

У центрі Києва почалося будівництво Національного меморіалу Героїв Небесної сотні — роботи ведуться там, де Генпрокуратура вже закінчила слідчі експерименти.