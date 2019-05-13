Новости 13 мая: Порошенко думает о будущем, а Зеленского штрафуют

Порошенко размышляет о том, идти ли ему лично в следующий парламент, Зеленский обнародовал обращение различных религиозных лидеров, а Садовый готов подыграть новоизбранному президенту — новости, которые были актуальны 13 мая.

О еще президенте Порошенко

"Далее сидит до ночи на работе, надувает щеки, проводит бессмысленные совещания, подписывает указы. Он цепляется за президентство, как может", — Порошенко размышляет о том, идти ли ему лично в следующий парламент, но окружение отговаривает его от этой идеи.

Президент Порошенко тайно присвоил звание генерал-майора должностному СБУ Демчине, которого подозревают в незаконном обогащении и злоупотреблении служебным положением.

О еще не президенте Зеленском

"Россия не выполнила никаких обязательств относительно Украины", — советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин говорит, что новоизбранному президенту пока не стоит вести прямые переговоры с Путиным.

Киевский суд оштрафовал Владимира Зеленского на 850 грн за то, что он показал журналистам свой бюллетень во время второго тура выборов.

"Мы вместе! Мы – одна страна", — новоизбранный президент Зеленский обнародовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированного Донбасса и аннексированного Крыму. Кстати, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на записи нет.

Позже СМИ сообщили, почему Епифаний не появился на видео.

О "Минске"

Украина готовится отказаться от Минских соглашений, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с России.

О других важных новостях

Лидер "Самопомочи" Садовый говорит, что политсила поддержит перевыборы в Раду при условии введения открытых списков, ликвидации "мажоритарки" и отмены неприкосновенности депутатов.

В центре Киева началось строительство Национального мемориала Героев Небесной сотни — работы ведутся там, где Генпрокуратура уже закончила следственные эксперименты.