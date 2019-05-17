Соратник Порошенка каже, що не шукав зустрічі з екс-головою КС

Народний депутат і соратник президента Олександр Грановський каже, що ніколи не намагався зустрітись зі звільненим головою Конституційного суду Станіславом Шевчуком.

Про це він написав у Facebook, реагуючи на інтерв’ю Шевчука "Українській правді".

Грановський заперечує, що просив Шевчука про зустріч, а екс-суддя – відмовляв.

"Підкреслюю, що я ніколи не звертався до жодної людини з оточення пана Шевчука з подібними проханнями", – запевняє нардеп.

Він також додав, що йому нічого не відомо про зустрічі Шевчука з екс-заступником глави Адміністрації президента Олексієм Філатовим.

Читайте повне інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

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