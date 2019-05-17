Соратник Порошенка каже, що не шукав зустрічі з екс-головою КС
Народний депутат і соратник президента Олександр Грановський каже, що ніколи не намагався зустрітись зі звільненим головою Конституційного суду Станіславом Шевчуком.
Про це він написав у Facebook, реагуючи на інтерв’ю Шевчука "Українській правді".
Грановський заперечує, що просив Шевчука про зустріч, а екс-суддя – відмовляв.
"Підкреслюю, що я ніколи не звертався до жодної людини з оточення пана Шевчука з подібними проханнями", – запевняє нардеп.
Він також додав, що йому нічого не відомо про зустрічі Шевчука з екс-заступником глави Адміністрації президента Олексієм Філатовим.
Читайте повне інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.
Нагадаємо:
- 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
- Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в діях Шевчука.
- Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
- Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.
- Екс-суддя збирається поновлюватись на посаді через суд.
- Шевчук каже, що з ними неодноразово намагався зустрітись Олександр Грановський, але він нібито відмовився входити до команди президента, а влада "втомилась" від його "незалежності".
- Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
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