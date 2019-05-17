Соратник Порошенка каже, що не шукав зустрічі з екс-головою КС

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П'ятниця, 17 травня 2019, 19:37

Народний депутат і соратник президента Олександр Грановський каже, що ніколи не намагався зустрітись зі звільненим головою Конституційного суду Станіславом Шевчуком.

Про це він написав у Facebook, реагуючи на інтерв’ю Шевчука "Українській правді".

Грановський заперечує, що просив Шевчука про зустріч, а екс-суддя – відмовляв.

"Підкреслюю, що я ніколи не звертався до жодної людини з оточення пана Шевчука з подібними проханнями", – запевняє нардеп.

Він також додав, що йому нічого не відомо про зустрічі Шевчука з екс-заступником глави Адміністрації президента Олексієм Філатовим.

Читайте повне інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

Нагадаємо:

  • 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
  • Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в діях Шевчука.
  • Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
  • Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.
  • Екс-суддя збирається поновлюватись на посаді через суд.
  • Шевчук каже, що з ними неодноразово намагався зустрітись Олександр Грановський, але він нібито відмовився входити до команди президента, а влада "втомилась" від його "незалежності".
  • Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.

Українська правда

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Теми: КС Грановський


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