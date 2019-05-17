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Соратник Порошенко говорит, что не искал встречи с экс-главой КС

Пятница, 17 мая 2019, 19:37

Народный депутат и соратник президента Александр Грановский говорит, что никогда не пытался встретиться с уволенным главой Конституционного суда Станиславом Шевчуком.

Об этом он написал в Facebook, реагируя на интервью Шевчука "Украинской правде".

Грановский отрицает, что просил Шевчука о встрече, а экс-судья – отказывал.

"Подчеркиваю, что я никогда не обращался ни к одному человеку из окружения господина Шевчука с подробными просьбами", – уверяет нардеп.

Он также добавил, что ему ничего не известно о встрече Шевчука с экс-заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым.

Читайте полное интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.
  • Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
  • Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
  • Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
  • Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.
  • Шевчук говорит, что с ними неоднократно пытался встретиться Александр Грановский, но он якобы отказался входить в команду президента, а власть "устала" от его "независимости".
  • Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.

Украинская правда

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Темы: КСГрановский
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