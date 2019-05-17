Соратник Порошенко говорит, что не искал встречи с экс-главой КС
Пятница, 17 мая 2019, 19:37
Народный депутат и соратник президента Александр Грановский говорит, что никогда не пытался встретиться с уволенным главой Конституционного суда Станиславом Шевчуком.
Об этом он написал в Facebook, реагируя на интервью Шевчука "Украинской правде".
Грановский отрицает, что просил Шевчука о встрече, а экс-судья – отказывал.
"Подчеркиваю, что я никогда не обращался ни к одному человеку из окружения господина Шевчука с подробными просьбами", – уверяет нардеп.
Он также добавил, что ему ничего не известно о встрече Шевчука с экс-заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым.
Читайте полное интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.
Напомним:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
- Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
- Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
- Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.
- Шевчук говорит, что с ними неоднократно пытался встретиться Александр Грановский, но он якобы отказался входить в команду президента, а власть "устала" от его "независимости".
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
Украинская правда