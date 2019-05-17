Соратник Порошенко говорит, что не искал встречи с экс-главой КС

Народный депутат и соратник президента Александр Грановский говорит, что никогда не пытался встретиться с уволенным главой Конституционного суда Станиславом Шевчуком.

Об этом он написал в Facebook, реагируя на интервью Шевчука "Украинской правде".

Грановский отрицает, что просил Шевчука о встрече, а экс-судья – отказывал.

"Подчеркиваю, что я никогда не обращался ни к одному человеку из окружения господина Шевчука с подробными просьбами", – уверяет нардеп.

Он также добавил, что ему ничего не известно о встрече Шевчука с экс-заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым.

Читайте полное интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним: