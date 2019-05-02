Генпрокурор США відмовився свідчити у Палаті представників щодо звіту Мюллера
Генеральний прокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у призначених на четвер слуханнях юридичного комітету Палати представників щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання РФ в американські вибори.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову комітету, демократа Джерролда Надлера.
Зазначається, що у четвер Барр мав дати свідчення перед Комітетом, контрольованим демократами, але відмовився від цього після того, як обидві сторони не узгодили формат слухань.
Представник Мін'юсту Керрі Купек заявив, що пропозиція Надлера про те, щоб юристи ставили Барру питання, була "безпрецедентною і непотрібною". За його словами, питання повинні ставити законодавці.
У Мін'юсті також заявили, що не нададуть комітету повний текст доповіді Мюллера, як цього вимагав Надлер.
Представник демократів Хакім Джеффіс заявив, що конгресмени будуть змушені викликати генпрокурора за допомогою повістки - це станеться, якщо він вирішить не прийти на слухання.
"Він може втекти зараз, але сховатися йому не вдасться", - підкреслив Джеффіс.
Нагадаємо:
- Під час слухань у Сенаті Барр відкинув скарги демократів і спецпрокурора Мюллера та став на захист свого звіту на 4 сторінках про результат розслідування Мюллера щодо російського втручання у вибори.
- 22 березня Мюллер передав Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
- Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
- 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
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