"Мінера" Володимирського собору відправили в спецмедзаклад

Суд відправив у спеціалізований медичний заклад 35-річного киянина, який зробив неправдиве повідомлення про мінування Володимирського собору та інших культових споруд у Києві.

Про це інформує 2 травня столична прокуратура.

На сьогодні зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання у спеціалізованому медичному закладі на час досудового слідства.

Зазначається, що киянина вже судили раніше за вчинення аналогічного злочину

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