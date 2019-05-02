"Мінера" Володимирського собору відправили в спецмедзаклад

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Четвер, 2 травня 2019, 18:00

Суд відправив у спеціалізований медичний заклад 35-річного киянина, який зробив неправдиве повідомлення про мінування Володимирського собору та інших культових споруд у Києві.

Про це інформує 2 травня столична прокуратура.

На сьогодні зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання у спеціалізованому медичному закладі на час досудового слідства.

Зазначається, що киянина вже судили раніше за вчинення аналогічного злочину

Нагадаємо:

  • 27 квітня на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування Володимирського кафедрального собору, розташованого на бул. Т. Шевченка, а також храмів, церков та синагоги міста.
  • За результатами огляду зазначених споруд фахівцями вибухотехнічної, пожежотехнічної та кінологічної служб вибухових пристроїв, а також вибухових та отруйних речовин не виявлено.
  • За підозрою у неправдивому повідомленні про замінування поліцейські затримали 35-річного місцевого мешканця.

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Теми: Київ
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