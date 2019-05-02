"Минера" Владимирского собора поместили в спецмедучреждение

Суд отправил в специализированное медицинское учреждение 35-летнего киевлянина, который сделал ложное сообщение о минировании Владимирского собора и других культовых сооружений в Киеве.

Об этом сообщает 2 мая столичная прокуратура.

На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия.

Отмечается, что киевлянина уже судили ранее за совершение аналогичного преступления

Напомним: