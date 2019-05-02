"Минера" Владимирского собора поместили в спецмедучреждение
Четверг, 2 мая 2019, 18:00
Суд отправил в специализированное медицинское учреждение 35-летнего киевлянина, который сделал ложное сообщение о минировании Владимирского собора и других культовых сооружений в Киеве.
Об этом сообщает 2 мая столичная прокуратура.
На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия.
Отмечается, что киевлянина уже судили ранее за совершение аналогичного преступления
Напомним:
- 27 апреля на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул. Т. Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги города.
- По результатам осмотра указанных сооружений специалистами взрывотехнической, пожежотехничнои и кинологической служб взрывных устройств, а также взрывчатых и ядовитых веществ не обнаружено.
- По подозрению в ложном сообщении о минировании полицейские задержали 35-летнего местного жителя.