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Кернес и Труханов партию поведут, но останутся мэрами

Понедельник, 20 мая 2019, 17:50

Городской глава Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что поведет в парламент новую партию вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но намерен при этом остаться в кресле градоначальника.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах", – заявил Кернес

"Но! Мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы. Наша задача – не политическая карьера", – отметил мэр.

Напомним:

  • Очередные выборы должны были пройти 27 октября 2019 года.
  • Во время инаугурационной речи в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
  • Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.
  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
  • 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову. После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
  • Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении и истязании местных активистов Евромайдана.
  • 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело Кернеса. Судья расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.
  • В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали суду о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к закрытию дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.
  • Сейчас Апелляционный суд Полтавской области рассматривает апелляциюна закрытие дела.

Украинская правда

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Темы: КернесТрухановвиборы
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