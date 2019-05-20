Кернес и Труханов партию поведут, но останутся мэрами
Понедельник, 20 мая 2019, 17:50
Городской глава Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что поведет в парламент новую партию вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но намерен при этом остаться в кресле градоначальника.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах", – заявил Кернес
"Но! Мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы. Наша задача – не политическая карьера", – отметил мэр.
Напомним:
- Очередные выборы должны были пройти 27 октября 2019 года.
- Во время инаугурационной речи в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
- Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
- 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову. После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
- Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении и истязании местных активистов Евромайдана.
- 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело Кернеса. Судья расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.
- В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали суду о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к закрытию дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.
- Сейчас Апелляционный суд Полтавской области рассматривает апелляциюна закрытие дела.
Украинская правда