Кернес и Труханов партию поведут, но останутся мэрами

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Понедельник, 20 мая 2019, 17:50

Городской глава Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что поведет в парламент новую партию вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но намерен при этом остаться в кресле градоначальника.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах", – заявил Кернес

"Но! Мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы. Наша задача – не политическая карьера", – отметил мэр.

Напомним:

  • Очередные выборы должны были пройти 27 октября 2019 года.
  • Во время инаугурационной речи в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
  • Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.

Украинская правда

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Темы: Кернес Труханов виборы


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