Кернес и Труханов партию поведут, но останутся мэрами
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Понедельник, 20 мая 2019, 17:50
Городской глава Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что поведет в парламент новую партию вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но намерен при этом остаться в кресле градоначальника.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах", – заявил Кернес
"Но! Мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы. Наша задача – не политическая карьера", – отметил мэр.
Напомним:
- Очередные выборы должны были пройти 27 октября 2019 года.
- Во время инаугурационной речи в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
- Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.
Украинская правда
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