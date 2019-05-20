Кернес и Труханов партию поведут, но останутся мэрами

Городской глава Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что поведет в парламент новую партию вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но намерен при этом остаться в кресле градоначальника.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах", – заявил Кернес

"Но! Мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы. Наша задача – не политическая карьера", – отметил мэр.

Напомним: