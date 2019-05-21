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Глава АП Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность

Вторник, 21 мая 2019, 21:45

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, который работал юристом олигарха Игоря Коломойского, заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

Об этом Андрей Богдан рассказал в эфире "112-Украина".

"В этой жизни люди, кто работают, всегда работают на разных хозяев или на разных клиентов, такова наша работа. Я профессиональный адвокат и здесь присутствующие люди могут засвидетельствовать, что я был адвокатом очень многих политиков во всех лагерях, которые были представлены здесь и в действительности я являюсь адвокатом определенного бизнес крыла, определенного олигарха, однако с момента, когда я заступаю на службу, на должность, я сдаю свою адвокатскую лицензию", - сказал он.

По его словам, "это прописано международной практикой".

"В США, где является адвокатом Джулиани (Рудольф Джулиани - адвокат президента США Дональда Трампа - УП), он является только адвокатом определенной персоналии, он не является официальным представителем, он не уполномочен делать заявления по Украине. Также, как я не могу от имени государства Украина делать заявления по международной политике, однако с момента моего вступления, а он уже фактически состоялся, я приостанавливаю свою адвокатскую деятельность. Это официально публикуется в Реестре адвокатов ", - отметил Богдан.

О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
  • В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды Зеленского и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.

Мария Думанская, УП

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Темы: БогданЗеленскийКоломойский
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