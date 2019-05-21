Глава АП Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность
Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, который работал юристом олигарха Игоря Коломойского, заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.
Об этом Андрей Богдан рассказал в эфире "112-Украина".
"В этой жизни люди, кто работают, всегда работают на разных хозяев или на разных клиентов, такова наша работа. Я профессиональный адвокат и здесь присутствующие люди могут засвидетельствовать, что я был адвокатом очень многих политиков во всех лагерях, которые были представлены здесь и в действительности я являюсь адвокатом определенного бизнес крыла, определенного олигарха, однако с момента, когда я заступаю на службу, на должность, я сдаю свою адвокатскую лицензию", - сказал он.
По его словам, "это прописано международной практикой".
"В США, где является адвокатом Джулиани (Рудольф Джулиани - адвокат президента США Дональда Трампа - УП), он является только адвокатом определенной персоналии, он не является официальным представителем, он не уполномочен делать заявления по Украине. Также, как я не могу от имени государства Украина делать заявления по международной политике, однако с момента моего вступления, а он уже фактически состоялся, я приостанавливаю свою адвокатскую деятельность. Это официально публикуется в Реестре адвокатов ", - отметил Богдан.
О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
- В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды Зеленского и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.
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