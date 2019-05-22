Голова АП: Законопроект-компроміс про вибори буде готовий до 7 ранку
Голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що до сьомої ранку 22 травня буде готовий законопроект зі змінами у діючий закон про вибори.
Про це він сказав у вівторок ввечері в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Зміни до закону про вибори будуть стосуватися вилучення мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%. Це компроміс. Чи будуть голоси під цей законопроект - велике питання, але в нас є оптимізм.
Десь до сьомої ранку у нас буде готовий законопроект, можливо, підписаний лідерами фракцій, і він буде внесений до Верховної Ради", - підкреслив Богдан.
Він також зазначив, що прийняття виборчого кодексу з відкритими списками поки що неможливе через позицію народних депутатів.
За словами голови АП, велика кількість народних депутатів нібито вважає, що можна утримати "пропорційну систему партійних виборів при умові зменшення прохідного бар'єру до 3%".
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Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту. Він просить його сликати для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.
- Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту.
- 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
- Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.
- Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".