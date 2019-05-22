Голова АП: Законопроект-компроміс про вибори буде готовий до 7 ранку

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що до сьомої ранку 22 травня буде готовий законопроект зі змінами у діючий закон про вибори.

Про це він сказав у вівторок ввечері в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зміни до закону про вибори будуть стосуватися вилучення мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%. Це компроміс. Чи будуть голоси під цей законопроект - велике питання, але в нас є оптимізм.

Десь до сьомої ранку у нас буде готовий законопроект, можливо, підписаний лідерами фракцій, і він буде внесений до Верховної Ради", - підкреслив Богдан.

Він також зазначив, що прийняття виборчого кодексу з відкритими списками поки що неможливе через позицію народних депутатів.

За словами голови АП, велика кількість народних депутатів нібито вважає, що можна утримати "пропорційну систему партійних виборів при умові зменшення прохідного бар'єру до 3%".

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