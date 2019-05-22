Глава АП: Законопроект-компромисс о выборах будет готов к 7 утра
Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что к семи утра 22 мая будет готов законопроект с изменениями в действующий закон о выборах.
Об этом он сказал во вторник вечером в эфире телеканала "112 Украина".
"Изменения в закон о выборах будут касаться изъятия мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%. Это компромисс. Будут ли голоса под этот законопроект - большой вопрос, но у нас есть оптимизм.
Где-то к семи утра у нас будет готов законопроект, возможно, подписанный лидерами фракций, и он будет внесен в Верховную Раду", - подчеркнул Богдан.
Он также отметил, что принятие избирательного кодекса с открытыми списками пока невозможно из-за позиции народных депутатов.
По словам главы АП, большое количество народных депутатов якобы считает, что можно удержать "пропорциональную систему партийных выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%".
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Напомним:
- Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
- Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента.
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
- Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
- Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
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