Глава АП: Законопроект-компромисс о выборах будет готов к 7 утра

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что к семи утра 22 мая будет готов законопроект с изменениями в действующий закон о выборах.

Об этом он сказал во вторник вечером в эфире телеканала "112 Украина".

"Изменения в закон о выборах будут касаться изъятия мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%. Это компромисс. Будут ли голоса под этот законопроект - большой вопрос, но у нас есть оптимизм.

Где-то к семи утра у нас будет готов законопроект, возможно, подписанный лидерами фракций, и он будет внесен в Верховную Раду", - подчеркнул Богдан.

Он также отметил, что принятие избирательного кодекса с открытыми списками пока невозможно из-за позиции народных депутатов.

По словам главы АП, большое количество народных депутатов якобы считает, что можно удержать "пропорциональную систему партийных выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%".

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Напомним: