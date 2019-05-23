У Раді не знають, хто входив до складу розпущеної коаліції

Апарат Верховної Ради України не має переліку народних депутатів, які входили до коаліції депутатських фракцій станом на травень 2019 року.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на відповідь Апарату ВРУ щодо кількісного складу коаліції, з якої нещодавно вийшла фракція "Народного фронту".

"Апарат Верховної Ради України та його структурні підрозділи, відповідальні за роботу з комітетами і фракціями, не наділені повноваженнями щодо обліку відповідної інформації, а відтак і щодо визначення складу депутатського корпусу за його коаліційною приналежністю", - йдеться у документі.

Також в Апараті ВРУ додали, що фракція "Народний фронт" у пакеті документів, пов’язаних із заявою про вихід зі складу коаліції, долучила список з підписами 70 народних депутатів, членів згаданої фракції.

При цьому відомості щодо кількісного складу всієї коаліції не надавалися.

Зазначається, що інформація щодо депутатського складу коаліції депутатських фракції не обліковується Апаратом Верховної Ради України з жовтня 2010 року, у зв'язку з вилученням з регламенту Верховної Ради розділу про коаліцію.

Читайте також ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо: