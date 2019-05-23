В Раде не знают, кто входил в состав распущенной коалиции

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Четверг, 23 мая 2019, 10:08

Аппарат Верховной Рады Украины не имеет перечень народных депутатов, которые входили в коалицию депутатских фракций по состоянию на май 2019 года.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ Аппарата ВРУ относительно количественного состава коалиции, с которой недавно вышла фракция "Народного фронта".

"Аппарат Верховной Рады Украины и его структурные подразделения, ответственные за работу с комитетами и фракциями, не наделены полномочиями по учету соответствующей информации, а затем и по определению состава депутатского корпуса по его коалиционной принадлежности", - говорится в документе.

Также в Аппарате ВРУ добавили, что фракция "Народный фронт" в пакете документов, связанных с заявлением о выходе из состава коалиции, приобщила список с подписями 70 народных депутатов, членов упомянутой фракции.

При этом сведения относительно количественного состава всей коалиции не предоставлялись.

Отмечается, что информация о депутатского состава коалиции депутатских фракции не учитывается Аппаратом Верховной Рады Украины с октября 2010 года, в связи с изъятием из регламента Верховной Рады раздела о коалиции.

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Напомним:

  • Фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции с 17 мая, на формирование новой коалиции отводится 30 дней.
  • 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва, а 21 мая издал соответствующий указс датой перевыборов 21 июля.
  • Поводом для роспуска у Зеленского назвали "отсутствие коалиции".
  • При этом президент встретился с лидерами фракций относительно перевыборов и договорился о проведении внеочередного заседания парламента 22 мая для изменения избирательного законодательства.
  • Однако 22 мая Верховная Рада не внесла даже в повестку дня законопроект президента по изменению избирательного законодательства, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
  • Спикер Андрей Парубий закрыл заседание парламента до 28 мая.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада виборы коалиция


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