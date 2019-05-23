В Раде не знают, кто входил в состав распущенной коалиции

Аппарат Верховной Рады Украины не имеет перечень народных депутатов, которые входили в коалицию депутатских фракций по состоянию на май 2019 года.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ Аппарата ВРУ относительно количественного состава коалиции, с которой недавно вышла фракция "Народного фронта".

"Аппарат Верховной Рады Украины и его структурные подразделения, ответственные за работу с комитетами и фракциями, не наделены полномочиями по учету соответствующей информации, а затем и по определению состава депутатского корпуса по его коалиционной принадлежности", - говорится в документе.

Также в Аппарате ВРУ добавили, что фракция "Народный фронт" в пакете документов, связанных с заявлением о выходе из состава коалиции, приобщила список с подписями 70 народных депутатов, членов упомянутой фракции.

При этом сведения относительно количественного состава всей коалиции не предоставлялись.

Отмечается, что информация о депутатского состава коалиции депутатских фракции не учитывается Аппаратом Верховной Рады Украины с октября 2010 года, в связи с изъятием из регламента Верховной Рады раздела о коалиции.

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Напомним: