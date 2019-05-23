В АП розповіли, за яких умов Зеленський звільнить Богдана
Володимир Зеленський може звільнити главу Адміністрації президента Андрія Богдана, якщо Конституційний Суд винесе рішення, що положення закону "Про очищення влади" відповідають Конституції.
Про це заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка журналістам.
"Проблема цього закону в тому, що він неякісний і він суперечить Конституції, коли одна норма прямо говорить, що люстрація не поширюється на органи державної влади, а інша норма абсолютно помилково відносить Адміністрацію президента до органів державної влади, це означає, що закон не відповідає Конституції", - зазначив Рябошапка.
За його словами, президент не може застосовувати закон, який не відповідає принципу верховенства права, щоб не порушувати права людини.
"Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з того ж дня президент звільнить Богдана, як людину, яка повинна проходити заходи щодо очищення влади", - запевнив Рябошапка.
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Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
- Заступник глави Адміністрації президента Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в АП.
- Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
- Водночас, у Мін'юсті стверджують, що новий глава АП все ж був люстрований. Міністерство попросило АП надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства, зокрема і Богдана.