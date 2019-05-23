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В АП рассказали, при каких условиях Зеленский уволит Богдана

Четверг, 23 мая 2019, 20:57
В АП рассказали, при каких условиях Зеленский уволит Богдана
Эльдар Сарахман, УП

Владимир Зеленский может уволить главу Администрации президента Андрея Богдана, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения закона "Об очистке власти" соответствуют Конституции.

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка журналистам.

"Проблема этого закона в том, что он некачественный и он противоречит Конституции, когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию президента в органы государственной власти, это означает, что закон не соответствует Конституции", - отметил Рябошапка.

По его словам, президент не может применять закон, который не соответствует принципу верховенства права, чтобы не нарушать права человека.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана, как человека, который должен проходить мероприятия по очистке власти", - заверил Рябошапка.

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Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • Журналисты и общестенные активисты утверждали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
  • Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в АП.
  • Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
  • В то же время, в Минюсте утверждают, что новый глава АП все же был люстрирован. Министерство попросило АП предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных руководителей ведомства, в том числе и Богдана.

Мария Думанская, УП

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Темы: БогданКонституциялюстрацияАдминистрация президентаЗеленский
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