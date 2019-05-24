Рік від кривавого нападу на Стерненка: деякі докази "загубилися"
Кривавий напад на екс-лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка через рік після скоєння не розкрито, а частину доказів про попередні напади слідство загубило.
Про це пише народний депутат Мустафа Найєм у Twitter у п’ятницю.
"Сьогодні рік з дня нападів на одеського активіста Сергія Стерненка. В ході розслідування встановлена втрата речових доказів, які СБУ та Нацполіція не можуть знайти вже більше півроку", – написав нардеп.
Він показав відповідь із СБУ за грудень 2018 року, в якій вказано, що Головне слідче управління СБУ розслідує напади на Стерненка з листопада 2018 року, поліція передала СБУ матеріали проваджень і докази 1 листопада
"Частину предметів, визначених речовими доказами, до Головного слідчого управління СБУ передано не було", – з'ясувала спецслужба.
На той час у Головному управління Національної поліції в Одеській області проводили службове розслідування для з'ясування причин непередачі до Головного слідчого управління Служби безпеки частини речових доказів у справі Стерненка.
Правову оцінку відсутності частини доказів мали дати за результатами службового розслідування.
Зазначимо, що у листі СБУ йдеться про провадження, відкриті за фактами нападів на Стерненка 7 лютого 2018 року і 1 травня 2018 року, а не 24 травня (№12018161500000335 від 08.02.2018 та №12018161500000992 від 01.05.2018).
Нагадаємо:
- 24 травня 2018 року на Сергія Стерненка втретє напали в Одесі – і одного з нападників він тоді зарізав.
- Цьому передували напад біля його дому 7 лютого 2018 року і напад 1 травня 2018 року з пострілом із травматичної зброї.
- Жодному з учасників подій 24 травня минулого року досі не повідомили про підозру, розслідування триває.
- Стерненко спочатку заявляв, що ніж належав йому, а потім – що відібрав його у нападників.
- Стерненка також підозрюють у нападі на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси в листопаді 2017 року.
- Сергій Стерненко у 2017 році зривав в Одесі гастролі виконавців, які, на його думку, підтримували російську агресію в Україні.
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